POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 04.07.2020, Stand 11.00 Uhr

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Eppingen: Exhibitionist - Zeugenaufruf

Auf Höhe einer Getränkehandlung in der Talstraße zeigte sich ein Mann am Freitag um 17.00 Uhr einer älteren Frau gegenüber als Exhibitionist. Der Mann stieg auf der Beifahrerseite aus einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, drehte sich in Richtung der Frau und ließ seine kurze Sporthose herunter. Anschließend manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Die erschrockene Frau setzte ihren Weg zunächst fort, konnte aber aus der Entfernung beobachten, wie der Mann zu Fuß in Richtung Festplatz wegging. Der PKW, aus dem der Mann ausgestiegen war, parkte noch an der gleichen Stelle. Es handelte sich um einen blaufarbenen, viertürigen PKW mit Stufenheck. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Personenbeschreibung: männliche Person, 40 - 50 Jahre, ca. 180 cm, schlank, kurze Haare. Der Mann trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Sporthose. Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 60950 entgegen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein-Merchingen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte und ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag um 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Eichenstraße/Akazienstraße. Der 39-jährige Fahrer eines PKW Mazda fuhr auf der K 3955 von Hüngheim kommend und beachtete an der Kreuzung der Eichenstraße nicht die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden PKW Mercedes. Der Mazda-Fahrer und dessen 48-jährige Beifahrerin wurden aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Beifahrer im Mercedes blieb unverletzt.

