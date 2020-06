Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau-Altenlotheim - Unbekannte stehlen Sägen und Grill aus Gerätehaus bei Vereinsheim

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten unbekannte Täter in ein Gerätehaus am Sportplatz in Altenlotheim ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und stahlen mehrere Motorsägen und einen Grill. Außerdem versuchten sie auch in das Vereinsheim einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro, der Sachschaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

