POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person hat am Mittwochnachmittag das abgeschlossene Fahrrad eines 50-Jährigen in Heilbronn gestohlen. Der Mann hatte sein E-Bike gegen 13 Uhr in der Deutschhofstraße vor der Volkshochschule abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 17 Uhr stellte er fest, dass sein Fahrrad geklaut worden war. Ein Dieb muss das Schloss geknackt und das Fahrrad im genannten Zeitraum mitgenommen haben. Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten oder Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit 1,7 Promille

1,7 Promille hatte ein 56-Jähriger als er am Donnerstagabend mit seinem Auto auf das Fahrzeug eines 33-Jährigen auffuhr. Der Mann war mit seinem Mazda gegen 18.30 Uhr auf der Weiperstraße unterwegs, als er offensichtlich übersah, dass der vorausfahrende 33-Jährige seinen PKW abbremste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Heilbronner fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Auf den 56-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person hat zwischen Mittwoch und Donnerstag in Heilbronn den geparkten Mercedes eines 52-Jährigen beschädigt. Der Mann stellte seine E-Klasse gegen 21 Uhr am Mittwoch in der Zwirnerstraße ab. Im Zeitraum bis 20 Uhr am Donnerstag fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Auto dagegen und flüchtete von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 01731 1042500, zu melden.

Heilbronn: Fahrrad hinter Bäckerei entwendet

Obwohl er es mit einem Schloss gesichert hatte, wurde am Mittwochmorgen das graue Fahrrad eines Mannes in Heilbronn entwendet. Unbekannte haben das 26 Zoll Mountainbike der Marke "Rockrider" zwischen 2 Uhr und 11 Uhr in der Salzstraße hinter dem dortigen Bäcker gestohlen. Zeugen, die den Diebstahl beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Langenbrettach: Wertsachen aus Auto gestohlen

Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen Opel Adam in Langenbrettach-Langenbeutingen aufgebrochen und Wertsachen daraus entwendet. Bei dem auf dem Radweg gegenüber dem Freibad geparkten Opel haben die Täter die Abwesenheit der Besitzerin genutzt und zwischen 17 Uhr und 18 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto entwendeten sie unter anderem eine Shisha, eine Strandtasche und den Geldbeutel der 18-Jährigen. Bereits am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr wurde an der gleichen Örtlichkeit ein Auto beschädigt. Zeugen, die eine der beiden Taten beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Einbrecher bei der Tat gestört

Bei der Tat gestört haben Zeugen und die Polizei Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Neckarsulm. Die Täter waren gegen 0.30 Uhr in einen Getränkehandel in der Bleichstraße eingebrochen und gerade dabei Leergut zu stehlen, als Sie von Zeugen entdeckt wurden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Diebe zu Fuß und ließen ihre Beute zurück. Eine Fahndung mit starken Kräften blieb bislang erfolglos. Die Täter können wie folgt beschrieben werden Täter 1: - Männlich, etwa 25 Jahre - Kurze blonde Haare - Hochgestellte Frisur - Helle Oberbekleidung

Täter 2: - Männlich, junges Aussehen - Dunkle Haare - Zopf - Weiße lange Hose - Dunkles, langärmliges Oberteil

Der erste Täter flüchtete in Richtung der Heilbronner Straße, der zweite Täter über die Binswanger Straße. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: 18-Jähriger fährt gegen geparktes Auto

Ein Fahranfänger verursache am Donnerstagmittag in Gundelsheim einen Unfall mit hohem Sachschaden. Gegen 12 Uhr wollte der BMW-Fahrer von der Panoramastraße in die Tiefenbacher Straße abbiegen, hierbei beschleunigte er zu wohl zu stark und konnte seinen Boliden nichtmehr in der Spur halten. Er fuhr gegen den geparkten Jaguar eines 64-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Einbruch in Hotel

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in ein Hotel in Neckarsulm eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür des Gebäudes in der Marktstraße auf und durchsuchten die Räume. Die Höhe des Sachschadens und ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

