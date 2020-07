Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Künzelsau: Falsche Polizeibeamten erbeuten 25.000 Euro von Seniorin

Falsche Polizeibeamte betrogen am Donnerstag in Künzelsau eine 75-Jährige um viel Geld. Die Betrüger hatten die Frau angerufen, sich als Kriminalpolizisten ausgegeben und ihr berichtet, dass sie im Fokus von Verbrechern stehen würde. Zur Sicherheit sollte die Frau Geld abheben und es zur Abholung deponieren. Am selben Tag sollte die Frau dann das Geld zurückerhalten. Das Bargeld wurde abgeholt, jedoch dachten die Betrüger gar nicht daran, ihre Beute wieder zurückzubringen. Der Seniorin entstand dadurch ein Schaden von 25.000 Euro. Der Abholer wird als ein etwa 1,70 Meter großer Mann beschrieben. Er war schlank, hatte wuschelige, braune Haare und trug vermutlich eine Blue-Jeans. Zeugen, die Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden. Außerdem gibt die Polizei nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Künzelsau: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag wurde in Künzelsau ein E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Der Besitzer hatte das E-Bike gegen 13.40 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Lindenstraße abgestellt. Als er gegen 17.40 Uhr wieder auf sein Rad steigen wollte, fehlte dies jedoch. Das Damenrad von der Marke KTM ist schwarz mit orangenen Streifen am Akkurohr und hat Griffe aus Kork, an denen kurze klappbare Spiegel montiert sind. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder das Fahrrad haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Weißbach: Straßenlaterne beschädigt

Kurz vor dem Ortseingang von Weißbach-Crispenhofen hat ein Unbekannter eine Straßenlaterne angefahren und den Unfall nicht gemeldet. Der Schaden an der Laterne, die in der Verlängerung der Straße "Zum Brückle" steht, fiel am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf. Vermutlich war ein LKW-Fahrer, der mit seinem Laster aus einer nahegelegenen Haltebucht ausparkte gegen die Straßenlaterne gekracht und hatte diese dabei umgedrückt. Das Einzige was vom verursachenden Fahrzeug am Unfallort zurückblieb waren rote Lackspuren. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden. Hinweise gehen an die Telefonnummer 07940 9400.

