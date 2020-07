Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Leichtkraftradfahrer bei Unfall verletzt

In ein Krankenhaus musste ein 16-jähriger Zweiradfahrer nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in Höpfingen gebracht werden. Ein 20-jährige VW-Fahrerin parkte rückwärts aus einem Parkplatz in der Straße Am Mantelsgraben aus und übersah dabei offenbar den herannahenden Leichtkraftradfahrer. Dieser wiederum erkannte den Wagen der jungen Frau wohl zu spät und wich nach links aus. Dennoch kollidierten die Fahrzeuge. An der Bordsteinkante kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. An der Unfallstelle waren zwei Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Mudau: Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, in der Pfarrer-Ackermann-Straße in Mudau. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin wollte an einer Einmündung nach links abbiegen und übersah dabei offenbar einen von rechts kommenden, 32 Jahre alten, Skoda-Lenker. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen, wodurch an dem Wagen der Frau ein Schaden von 2.500 Euro und am Auto des 32-Jährigen ein Schaden in Höhe von 5.500 Euro entstand.

Mosbach: Rollerdiebstahl scheiterte

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am späten Mittwochabend per Notruf, dass sich mehrere Personen an einem, auf dem Bahnhofsplatz in Neckarelz abgestellten, Roller zu schaffen machten. Unverzüglich alarmierte Polizeibeamte konnten vor Ort mehrere junge Männer, davon zwei Tatverdächtige, antreffen. Beide bestritten zunächst den Roller angerührt zu haben, räumten aber nach kurzen Ermittlungen den versuchten Diebstahl des Rollers ein. Da es ihnen aber nicht gelungen war das Lenkradschloss zu überwinden, warfen sie das Zweirad um und beschädigten es dadurch. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Elztal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf rund 1.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochvormittag, zwischen 6.30 und 6.45 Uhr, an einer Hausecke in der Straße rechter Weiler in Dallau verursacht hat. Da sich der Schaden in einer Höhe zwischen 2,55 Meter und 3,45 Meter befindet ist es wahrscheinlich, dass eine Person, die mit einem Lastwagen unterwegs war, dafür verantwortlich ist. Das Polizeirevier Mosbach versucht nun, diese zu ermitteln und bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um sachdienliche Hinweise.

