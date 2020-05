Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Geräteschuppens

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (ad) Am Sonntagmorgen, den 17.05.2020, gegen 02:45 Uhr, gerieten auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei zunächst Buschwerk und Bäume in Brand. Die Flammen griffen auf einen Geräteschuppen über. Durch das Feuer wurden eine Seitenwand und Teile des Daches am Geräteschuppen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 5.000,-EUR. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Emmerke, Sorsum, Himmelsthür und die Berufsfeuerwehr Hildesheim.

Wer im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell