Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Sachschaden nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6.000 EUR war die Folge einen Verkehrsunfalls auf der Rheinuferstraße. An der Ampel Rheinuferstraße - Bahnhofstraße mussten ein Dacia-Fahrer und ein Seat-Fahrer anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrer mit ihren Autos los. Zuerst startete der Dacia-Fahrer, danach der Seat-Fahrer. Dabei beschleunigte der Seat-Farher viel mehr als der vor ihm fahrende Seat, weshalb er auf diesen auffuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Personen blieben unverletzt.

