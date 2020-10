Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Turnhalle

Gronau (ots)

Während des Sportunterrichts haben Unbekannte am Dienstag in einer Sporthalle an der Laubstiege Wertgegenstände entwendet. Die Einbrecher entriegelten ein auf Kipp stehendes Fenster und drangen so in das Gebäude ein. Mobiltelefone, Kopfhörer, Bargeld sowie Debitkarten erbeuteten die Täter. Die Tat ereignete sich zwischen 14.20 und 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell