Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin stürzt im Kreisverkehr

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Dienstag in Vreden zugezogen. Die 15-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit ihrem Rad in dem Kreisverkehr Ottensteiner Straße / Gutenbergstraße / Breslauer Straße unterwegs, als sich ein Klein-Lkw näherte und vor der Vredenerin in den Kreisverkehr einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die Schülerin ihr Rad nach links, bremste stark und rutsche aus, sodass Sie auf die regennasse Straße stützte. Der Fahrer des Klein-Lkw entfernte sich von der Unfallstelle über die Ottensteiner Straße in Richtung Tennisanlagen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen rostroten Klein-Lkw mit Pritsche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

