Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto an der Wallstraße entwendet

Ahaus (ots)

Einen silberfarbenen VW Polo entwendeten Unbekannte in Ahaus auf dem Parkplatz der Wallstraße. Der Diebstahl des älteren Fahrzeugs mit Ahauser Kennzeichen ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 05.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

