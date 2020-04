Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Firma

Sonntagnacht drangen Unbekannte in ein Gebäude in Göppingen ein.

Unbekannte drangen vermutlich in den Nachtstunden in ein Firmengebäude in der Reutlinger Straße ein. Mit einem Gullideckel warfen sie eine Fensterscheibe ein. Den Gullideckel holten sie zuvor von einem nahegelegenen Parkplatz. In dem Gebäude durchsuchten sie mehrere Schublade. Ob die Unbekannten Beute machten ist noch nicht bekannt. Unerkannt flüchteten die Einbrecher wieder.

Die Polizei Göppingen sicherte die Spuren und ermittelt jetzt, um dem Einbrecher auf die Schliche zu kommen. Sie gibt auch Tipps, wie man sich gegen Diebstahl und Einbruch schützen kann. Erste Infos gibt es im Internet unter www.k-Einbruch.de.

