Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahrt unter Drogen

In Geislingen endete am Montag die Fahrt eines 21-Jährigen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger in der Stuttgarter Straße. Eine Polizeistrafe sah den Mann gegen 0.45 Uhr und stoppte den BMW. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein Test bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.

Wer unter dem Einfluss von Drogen fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

+++++++ 0687020

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell