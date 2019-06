Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Gefährdung im Straßenverkehr

Schüttorf (ots)

Beamte der Polizeistation Schüttorf wollten gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr in der Straße Auf dem Bült einen Rollerfahrer kontrollieren, da kein Versicherungskennzeichen an seinem Roller angebracht war.

Der unbekannte Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizei und fuhr in das dortige Wohngebiet. En Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Wenig später kehrte der Rollerfahrer zurück und missachtete erneut die Weisung des auf der Fahrbahn stehenden Polizisten. Ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, fuhr der unbekannte Mann an dem Polizisten vorbei und traf ihn am Arm. Anschließend bog er nach rechts auf die Quendorfer Straße ab, wo der Fahrer eines roten Motorrads ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Rollerfahrer fuhr anschließend in Richtung Lessingstraße davon.

Der dunkle Roller war mit einem Sportauspuff versehen. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm, hatte eine eher sportliche Figur und war mit einer blauen Jacke bekleidet.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des roten Motorrads, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell