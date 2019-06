Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Auto beschädigt

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde im Ortsteil Berge ein PKW beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten dabei den Lack, des unter einem Carport in der Bussardstraße stehenden Autos. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

