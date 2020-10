Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Metall von Firmengelände gestohlen

Ahaus (ots)

Unbekannte hatten es in Wessum auf einen Container mit Altmetall abgesehen. Die Täter öffneten gewaltsam einen Zaun an der Straße Am Bahndamm und entwendeten den blau lackierten Behälter mit Metallschrott. Zum Abtransport muss ein geeignetes Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Tat trug sich in der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, zu. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

