Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 09:00 Uhr, wurde ein Skoda Yeti berechtigt auf dem Behindertenparkplatz vor dem unteren Eingang zum Medicenter, Zeppelinstraße, geparkt. Als der Fahrer um 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass das Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Der Streifschaden am linken Kotflügel wird auf circa 600 Euro geschätzt. Von Montag, 15:15 Uhr, bis Dienstag, 11:15 Uhr, war ein Peugeot 207 vor dem Anwesen Friedrichstraße 22 ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat den Wagen wohl im Vorbeifahren touchiert. Hierbei wurde ein Streifschaden am vorderen linken Kotflügel, an dem Außenspiegel und der Fahrertür verursacht. Scha-denshöhe circa 1500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

