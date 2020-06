Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 16.06.2020 gegen 14:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw (blauer Kombi) einen auf einer eingezeichneten Parkfläche halbseitig auf dem Gehweg vor einem Schreibwarengeschäft in der Lammstraße mit Front in Richtung Fruchtmarktstraße geparkten silberfarbenen Mitsubishi Lancer. Der Unfall geschah beim Vorbeifahren am geparkten Pkw. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Mitsubishi beschädigt (Sachschaden ca. 300 EUR). Das Verursacherfahrzeug, zu dem ein Unfallzeuge keine näheren Angaben machen konnte, entfernte sich unerlaubt in Richtung Fruchtmarktstraße.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

