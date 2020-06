Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Bei der Ansprache zweier junger Männer, die am 15.06.2020 gegen 20:45 Uhr in der Hofenfelsstraße in Höhe des Hilgard-Centers unterwegs waren, gab einer der beiden Fersengeld und rannte in Richtung Landgestüt davon. Der verfolgende Polizeibeamte konnte den Flüchtenden am Hilgardplatz festnehmen. Bei der Durchsuchung der Person wurde klar, weshalb der junge Mann weggerannt war: Es wurden unter anderem fünf Gramm Amphetamin, eine Feinwaage mit Amphetaminanhaftungen, ein Konsumröhrchen mit Amphetaminanhaftungen und ein beidseitig geschliffenes Butterfly-Messer sichergestellt. Den jungen Mann aus dem Landkreis erwartet ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz. | pizw

