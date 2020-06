POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Autobahnausfahrt

Polizeidirektion Pirmasens

Zwei leicht verletzte Personen und ca. 5.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am 15.06.2020 gegen 15:45 Uhr in der Autobahnausfahrt ZW-Ernstweiler ereignet hatte. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer, der die A 8 in Richtung Pirmasens befahren hatte, kam in der Rechtskurve der Ausfahrt vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab, steuerte in die Gegenrichtung, wodurch der Pkw ins Schleudern kam, und stieß frontal gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Autobahnausfahrt musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe des Fahrzeugs und der Bergung des total beschädigten Wagens mehrere Stunden gesperrt werden. | pizw

