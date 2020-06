Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall beim Wendemanöver

Zweibrücken (ots)

Einen Unfall mit einer leicht verletzten 8-jährigen Pkw-Insassin verursachte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer am 15.06.2020 gegen 19:50 Uhr. Zunächst befuhr er die Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Kreisverkehr am Kino kommend, als er sich entschloss, trotz durchgezogener Linie auf der Fahrbahn zu wenden, um auf die Autobahn in Richtung Saarbrücken zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer entgegenkommenden 35-jährigen, den der 19-Jährige offenbar übersehen hatte. Im Wagen der 35-Jährigen zog sich deren 8-jährige Tochter bei dem Unfall eine Beule an der Stirn zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf je ca. 2.000 EUR. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

