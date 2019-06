Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Wesel (ots)

Am frühen Montagabend gegen 18:55 Uhr ereignete sich in Moers-Kapellen ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer. Eine 66-jährige Frau aus Duisburg befuhr die Bahnhofstraße aus Moers-Kapellen kommend und beabsichtigte nach links in die Kaldenhausener Straße abzubiegen, um in Richtung Vennikel weiter zu fahren. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Rollerfahrer aus Moers, der die Bahnhofstraße aus Krefeld-Traar kommend in Fahrtrichtung Moers-Kapellen befuhr. Der 17-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus in Krefeld zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn geräumt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

