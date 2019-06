POL-WES: Wesel - Badeunfall mit verletztem Kind am Auesee

Kreispolizeibehörde Wesel

Am Montag, den 17.06.2019 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Badeunfall am Strandbad des Auesees in Wesel. Ein 6-jähriger Junge aus Bottrop besuchte mit seiner 28-jährigen Mutter das Strandbad. Die Mutter hatte den Jungen für eine kurze Zeit im Nichtschwimmerbereich aus den Augen verloren. Sie habe ihn dann regungslos im Wasser treibend aufgefunden. An Land konnte der Junge dann mit Unterstützung einer zufällig anwesenden Ärztin reanimiert werden. Er wurde mit einem Krankenwagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Auf Nachfrage kann eine Lebensgefahr glücklicherweise ausgeschlossen werden, gleichwohl verbleibt er für eine Nacht zur Beobbachtung auf der Intensivstation des Krankenhauses. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

