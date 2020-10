Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Oldtimer aus Tiefgarage entwendet

Bocholt (ots)

Einen nostalgischen Porsche haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt entwendet. Der in einem nicht öffentlichen Bereich der Tiefgarage am Europaplatz geparkte rote 911er Targa mit dem Kennzeichen BOH-SH88H hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 01.47 bis 01.55 Uhr. Der Autodieb ist circa 175 bis 185cm groß und hat eine schmale Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, darüber eine schwarze Winterjacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeans und schwarzgraue Turnschuhe. Eine Überwachungskamera hatte die Tat aufgezeichnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

