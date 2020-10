Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Nachtragsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall B70/ Öddingstraße // Vorfahrt missachtet

Zwei Schwerverletzte

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen haben sich am Mittwoch eine 28-jährige Autofahrerin und ihre 26-jährige Beifahrerin zugezogen. Die Gronauerinnen waren in Alstätte auf der Baumwollstraße (Bundesstraße 70) aus Richtung Gronau kommend in Richtung Vreden unterwegs. Gegen 12.30 Uhr kreuzte ein 59-Jähriger ihren Weg. Der Vredener wollte mit seinem Transporter aus der Öddingstraße kommend die vorfahrtberechtigte Baumwollstraße in Richtung Lünten überqueren. Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.500 Euro.

