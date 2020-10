Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstagabend in ein Einfamilienhaus im Orteilsteil Untermberg in Bietigheim-Bissingen ein. Sie gelangten durch Aufhebeln der Terrassentüre in das Wohnhaus und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Dabei wurde die Terrassentüre erheblich beschädigt sowie Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

