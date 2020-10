Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 42-jähriger Tatverdächtiger nach Brandanschlägen in Marbach am Neckar in Haft

Ludwigsburg (ots)

In Ergängzung zur Pressemitteilung vom 03.10.2020, 08:16 Uhr, wird folgendes mitgeteilt:

Am Nachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell