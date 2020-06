Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt eine Beifahrerin bei einem Unfall am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15.20 Uhr bog in Lehr ein Autofahrer von der Tobelstraße nach links in die Loherstraße ab. Dabei übersah der 23-Jährige mit seinem VW einen BMW. Mit diesem war eine Frau auf der vorfahrtberechtigten Loherstraße unterwegs. Die Autos stießen zusammen, wodurch eine 72-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit: Missachten der Vorfahrt ist eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Diese Ursache sei meist auf mangelnde Aufmerksamkeit und Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei. Sie rät, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

