Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer flüchtet nach Unfall

Am Sonntag fuhr ein Unbekannter in Biberach an einem Auto den Spiegel ab.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr stand an einer Haltestelle auf dem Marktplatz ein VW. Der Unbekannte blieb beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel hängen, sodass dieser abgerissen wurde und mehrere hundert Euro Schaden entstanden. Danach sei der Mann einfach weiter gefahren, sagte die auf dem Fahrersitz befindliche Frau später der Polizei. Ein anderer Radfahrer habe den Verursacher noch verfolgt. Zurückgekommen sei aber keiner der beiden, so die Frau weiter. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Radler vor dem Unfall in Schlangenlinien über den Marktplatz gefahren sei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Flüchtige sei möglicherweise Südeuropäer, etwa Mitte 30, schlank und hat dunkle, kurze Haare. Er soll eine schwarze Lederjacke getragen haben und mit einem älteren Citybike unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07351/4470 an die Biberacher Polizei.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

