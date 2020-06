Polizeipräsidium Ulm

Seinen Müll hat am Wochenende ein Unbekannter in Albershausen einfach hingelegt.

Dort, wo in der Schulstraße die Container für Altglas stehen, hatte jemand seinen Hausmüll, Kartonagen und Kunststoff abgelagert. Das entdeckte ein Zeuge am Sonntagvormittag. Er verständigte die Polizei. Die schaute sich den Müll genauer an und nahm die Ermittlungen nach dem Verursacher auf. Die Polizei verständigte die Gemeindeverwaltung. Die wird den Müll zunächst auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen müssen. Sobald der Verursacher ermittelt ist wird er die Kosten zu tragen haben, zudem erwartet ihn ein Bußgeld. In der Summe wird das deutlich teurer sein als den Müll gleich richtig zu entsorgen. Wer der Polizei für die Ermittlungen Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 07161/93810 zu melden.

