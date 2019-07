POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 08. Juli 2019, gegen 17:30 Uhr, die Geldbörse einer 57-Jährigen gestohlen.

Die Frau befand sich zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Atenser Allee in Nordenham und hielt sich im Bereich der Käsetheke auf. Im Augenwinkel konnte sie erkennen, dass sich ihr abgestellter Einkaufswagen bewegte. Bei der Nachschau stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sich in einer Handtasche im Einkaufswagen befunden hatte. Den Mann, den die Frau des Diebstahls verdächtigt, beschrieb sie als

- ca. 45 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkelblonde Haare - bekleidet mit einem T-Shirt und einer Jeans - trug eine Jacke über dem Arm - Rucksack auf dem Rücken

Der Mann habe sich auffällig schnell vom Einkaufswagen der Frau entfernt und den Supermarkt verlassen. Die Geldbörse der Frau konnte später von einem Spaziergänger im Bereich Hoffe gefunden werden.

Wer Hinweise zum möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (805430).

