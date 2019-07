FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Dienstag

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstagmorgen um 09:11 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Mühlenfeldstraße alarmiert. Hier musste dieser beim Transport einer Person von der Wohnung ins Fahrzeug unterstützt werden. Die Tragehilfe wurde mit vier Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

Der Löschzug Alt-Wetter, die Drehleiter und die Tagesalarmierung wurden dann um 16:42 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Sekundarschule am Harkortsee alarmiert. Hier hatte aus ungeklärter Ursache ein Rauchmelder ausgelöst. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren, hatte der Hausmeister diese schon empfangen. Im Beisein dessen wurde der Bereich kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass dieser Einsatz nach einer halben Stunde beendet werden konnte.

Die Löschgruppe Wengern wurde am Abend um 18:11 Uhr zu einem Kleinbrand am Radweg in Höhe der Straße "Am Buschmannshof" alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache ein Baumstamm am Ufer der Ruhr in Brand geraten. Das Feuer wurde mit Wasser abgelöscht und der Bereich anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren auch hier nicht erforderlich, sodass dieser Einsatz nach 45 Minuten beendet werden konnte.

