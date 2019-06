Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und der Tagesdienst wurden am Freitagvormittag um 09:57 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einen Industriebetrieb in der nahe gelegenen Ruhrstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach 3 Minuten eingetroffen waren, wurde der Einsatzleiter direkt durch einen Mitarbeiter der Betriebsfeuerwehr in die Lage eingewiesen. Bei Demontagearbeiten eines Hochregallagers wurde versehentlich eine Leitung der Sprinkleranlage beschädigt, aus welcher nun das Wasser austrat. Die beschädigte Leitung wurde abgedreht und die Brandmeldeanlage anschließend zurückgestellt. Weitere Maßnahmen waren für die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

