Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Blindgänger (Panzersprenggranate) auf Acker aufgefunden und kontrolliert gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag teilte ein Passant um 15.43 Uhr dem Führungs- und Lagezentrum beim Polizeipräsidium Ludwigsburg über Notruf mit, dass er soeben beim Spaziergang einen verdächtigen Gegenstand auf einem Acker liegend festgestellt habe. Der Acker ist östlich zwischen Bundesstraße 464/Landesstraße 1183 (Abfahrt Böblingen-Dagersheim/-Darmsheim) und Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen gelegen. Zur Verifizierung des aufgefundenen Gegenstands wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hinzugezogen. Nach Begutachtung wurde festgestellt, dass es sich um eine Panzersprenggranate handelte, die noch über ein vorgespanntes Zündsystem verfügte, was eine Sprengung vor Ort erforderlich werden ließ. Nach Einrichtung eines Sicherheitsbereichs wurde der Blindgänger gegen 19.00 Uhr auf dem Acker kontrolliert gesprengt und unschädlich gemacht. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit drei Streifenbesatzungen vor Ort. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte ein Einsatzfahrzeug im Einsatz.

