Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einsatzaufkommen am Herrentag

Rostock (ots)

Am gestrigen Herrentag führten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Rostock zahlreiche Kontrollen durch. In den Nachmittags- und Abendstunden stellten sie mehrere Verstöße fest.

Es wurden anlassbezogen verstärkte Alkoholkontrollen im Stadtgebiet Rostock durchgeführt, insbesondere in den besonders frequentierten Bereichen rund um den Rostocker Stadthafen und die Region Warnemünde Strand. Im Rahmen der Verkehrskontrollmaßnahmen wurden mehrere Verstöße durch die Polizei festgestellt. Acht Fahrer fuhren unter Alkoholeinfluss, davon waren fünf von ihnen mit dem Fahrrad unterwegs, drei mit ihrem Pkw. Zwei Verstöße wegen Fahrens bei Rotlicht wurden außerdem gemeldet. Viermal wurden die Fahrer mit dem Handy am Steuer festgestellt, einmal gab es einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Außerdem konnten die Beamtinnen und Beamten die jeweiligen Tatverdächtigen in den folgenden beiden Sachverhalten vor Ort stellen. Am späten Nachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der Albert-Einstein-Straße in der Rostocker Südstadt zu einer Sachbeschädigung. Aus einer Gruppe von sechs Personen wurden mehrere Graffitis gesprüht. Der Haupttäter, ein 23-jähriger Deutscher war mit 2,1 Promille stark alkoholisiert. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Beweismittel festgestellt werden.

Ein weiterer Tatverdächtiger wurde gestellt, als er um 22:10 Uhr in der Ferdinandstraße / Ecke Blücherstraße in der Rostocker Stadtmitte insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigte. Bei 13 von ihnen war der Lack zerkratzt, bei zwei Fahrzeugen zerstach der 18-jährige Deutsche die Reifen.

In Warnemünde kam es um 19:20 Uhr zu einer Schlägerei zwischen 10 Personen auf der Strandpromenade. Die Personen waren zwischen 17 und 41 Jahre alt und deutscher Herkunft. Als die Beamtinnen und Beamten versuchten, die Beteiligten voneinander zu trennen, wehrten sich diese entschieden. Die Geschädigten sowie die Tatverdächtigen befanden sich unter Alkoholeinfluss. Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährlicher Köperverletzung aufgenommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell