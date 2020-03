Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pflegekraft nach Alleinunfall verletzt

53881 Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.15 Uhr) befuhr eine 46-Jährige Pflegekraft aus Euskirchen mit ihrem Dienstfahrzeug die Großbüllesheimer-Straße von Dom-Esch kommend. Hier prallte sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall verletzte sich die Euskirchenerin. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Sie selbst hatte keinerlei Erinnerung an den Unfallhergang. Andere Unfallzeugen konnten nicht ermittelt werden.

