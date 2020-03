Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Schaukästen zerstört

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (4 Uhr) meldeten Zeugen eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Euskirchen. Die eigesetzte Polizeistreife stellte dann zwei zerstörte Schaukästen in der Unterführung zu den weiteren Gleisen fest. Teilweise hatte man die Einzelteile der zerstörten Schaukästen bis auf die Treppenaufgänge zu den Gleisen verteilt.

