Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der A 81 (Gemarkung Freiberg) und in Besigheim, Unfallflucht in Sersheim

Ludwigsburg (ots)

A81 Freiberg am Neckar: Auffahrunfall fordert fünf Leichtverletzte

Am Freitag gegen 17:09 Uhr befuhr ein 24-jähriger Seat-Fahrer die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Nord und Pleidelsheim musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 51-jährige Citroen-Fahrer konnte vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf dem Seat auf. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Seats, seine 22, 23 und 25-jährigen Mitfahrerinnen sowie sein 51 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 10.000 EUR.

Besigheim: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Am vergangenen Mittwoch gegen 16.10 Uhr bestieg ein 65jähriger Mann den Bus der Linie 560 an der Haltestelle Enzplatz in Besigheim. Noch bevor er einen Platz einnehmen konnte kam er im anfahrenden Bus zur Fall und verletzte sich so schwer dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste. Zur Klärung des Vorfalls werden Zeugen gebeten sich bei der Verkehrspolizei Ludwigsburg, Telefon 0711 6869-0 zu melden. Insbesondere eine junge Dame die sich noch im Bus um den Mann gekümmert hat.

Sersheim: Unbekannter fährt gegen geparktes Fahrzeug und flüchtet - Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 23:26 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Ludwigstraße in Sersheim. Aus ungeklärter Ursache fuhr das Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten BMW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen davor parkenden Peugeot aufgeschoben. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer samt Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Verursacherfahrzeug verlor an der Unfallstelle Betriebsflüssigkeit, diverse Plastikteile, Scheinwerferglas und müsste im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein. Der entstandene Schaden an den beiden geparkten Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 11.000 EUR. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen oder schwarzen Kompaktwagen mit einem deutschen Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen Enz unter 07042-9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell