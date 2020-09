Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ampelausfall nach Unfallflucht führt zu weiterem Unfall: Zeugenhinweise auf Verursacher erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein umgefahrener Ampelmast und ein daraus resultierender Ampelausfall führten am vergangenen Freitagmittag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Da der unbekannte Verursacher des ersten Unfalls von der Unfallstelle flüchtete, sind die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, waren sie gegen 12:35 Uhr zu dem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Pkw in die Leipziger Straße, Ecke Forstbachweg, gerufen worden. Dort war die gesamte Ampelanlage wegen eines umgefahrenen Ampelmasts ausgefallen. Den Schaden an dem Mast, der komplett abgeknickt und erheblich beschädigt wurde, beziffern die Beamten auf rund 5.000 Euro. Bei dem Folgeunfall, bei dem der Autofahrer die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet hatte, entstand ein Gesamtsachschaden von weiteren 8.500 Euro. Nach ersten Ermittlungen war der bislang unbekannte Verursacher des ersten Unfalls vom Forstbachweg nach rechts in die Leipziger Straße abgebogen und hatte hierbei aus unbekannten Gründen den Ampelmast umgefahren. Anschließend flüchtete er unerkannt von der Unfallstelle. Anhand der gesicherten Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw gehandelt hat. Wann sich der Unfall am Freitag genau ereignete, ist bislang noch ungeklärt.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

