Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodieb mit gestohlenem Audi Q 5 aus Niestetal in Polen gefasst

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Noch bevor der Eigentümer eines Audi Q 5 aus Niestetal am Samstagmorgen den nächtlichen Diebstahl seines Wagens bemerkte, war in Polen bereits der Autodieb mit dem gestohlenen Pkw geschnappt worden. Kurz hinter der Deutsch-Polnischen-Grenze war die polnische Polizei am Samstagmorgen gegen 7:45 Uhr auf einen derzeit bei Autodieben scheinbar beliebten Audi Q 5 mit moldawischen Kennzeichen aufmerksam geworden. Als sich bei der Kontrolle herausstellte, dass an dem Wagen eigentlich deutsche Kennzeichen angebracht sein müssten und dieser in Niestetal im Landkreis Kassel zugelassen ist, wurde das zuständige Polizeirevier Ost in Kassel in Kenntnis gesetzt. Als eine Streife am Samstagmorgen den Halter in Sandershausen aufsuchte, stellte sich heraus, dass sein grauer Q 5 im Wert von ca. 30.000 Euro tatsächlich in der Nacht gestohlen worden war.

Bei dem in Polen festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Moldawien. Dass die polnische Polizei bei ihm keinen Fahrzeugschlüssel fand und der Halter des Audis noch im Besitz beider Originalschlüssel war, deutet auf einen Diebstahl unter Ausnutzung der Keyless-Go-Funktion des Fahrzeugs hin. In den letzten Wochen waren in Stadt und Landkreis Kassel insgesamt fünf Audi Q 5 und zwei BMW gestohlen worden. Auch in diesen Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass die Autodiebe auf diese Weise vorgegangen waren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl des Q 5 in Niestetal und zur Festnahme des Autodiebs in Polen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler stehen diesbezüglich bereits im Austausch mit den polnischen Behörden.

