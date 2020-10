Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Leonberg und am Autobahndreieck Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Arbeitsmaschine

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro kam es am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr auf der Glemseckstraße in Leonberg. Der 26-jährige Fahrer einer Arbeitsmaschine stieß mit der Hubgabel gegen den vorausfahrenden, vor einer Ampel anhaltenden BMW einer 69-Jährigen. Eine 61-jährige Mitfahrerin des BMW wurde hierbei leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg an der Unfallstelle.

Leonberg: Verkehrsunfall auf der BAB 8 / BAB 81 im Dreieck Leonberg

Ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr beim Autobahndreieck Leonberg in der Überleitung der BAB 8 aus Richtung München kommend auf die BAB 81 in Richtung Würzburg. Der 62-jährige Fahrer eines Smart fuhr bei hohem Verkehrsaufkommen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den davor abbremsenden Ford einer 46-Jährigen auf. Der Smart war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen

