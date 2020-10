Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1110/Gemarkung Möglingen: Unfall mit sechs Leichtverletzten und einem flüchtigen Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, um 20:55 Uhr, ereignete sich auf der L1110 zwischen Möglingen und Stuttgart-Stammheim, auf Höhe des Schwalbenhofs, ein Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen. Zum Unfallzeitpunkt stand ein unbeleuchteter Pkw quer auf der Fahrbahn. Der von Möglingen kommende 21-jährige Lenker eines Mercedes bemerkte das Fahrzeug und fuhr langsam an die Gefahrenstelle heran. Der aus entgegengesetzter Richtung kommende 18-jährige Fahrer eines Fiat erkannte die Gefahrenlage vermutlich zu spät und versuchte dem querstehenden Fahrzeug nach rechts auszuweichen. Hierbei geriet der Fiat zunächst in den Grünstreifen und schleuderte von dort auf die Gegenspur. Obwohl der Mercedes-Fahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das unbeleuchtete Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen dunklen Mercedes-Kombi handelte, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Infolge des Unfalls wurden der Fahrer des Fiat sowie dessen beiden 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Ebenso wurden der Fahrer des Mercedes und dessen Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 80.000 EUR. Die L1110 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An der Unfallstelle waren drei Streifenwagen- sowie eine Rettungswagenbesatzung im Einsatz. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw bzw. dessen Lenker geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell