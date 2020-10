Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unbekannter entblößt sich vor Mädchen in Murr - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entblößte sich bereits am Montag gegen 14:15 Uhr in der Straße "Im Langen Feld" in Murr vor zwei Mädchen. Der Vorfall geriet erst am Donnerstag zur Anzeige, nachdem sich die Kinder einer Lehrerin anvertrauten. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach passierte der Mann die elf und zwölf Jahre alten Mädchen im Bereich eines Imbisses mehrmals auf einem Fahrrad und hatte dabei sein Glied entblößt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 bis 70 Jahre alt, rundes Gesicht, Bart mit weiß-grauen Stoppeln, Brille oder Sonnenbrille, vermutlich kurzes Haar, dunkelblaue Kopfbedeckung, blaue Fleece Jacke mit Reißverschluss, schwarze knielange Radlerhose, trug eine Bauchtasche quer über die Brust.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225.

