POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06/08.03.2020++

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06/08.03.2020



Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06.03.-08.03.2020

Stadt und LK Lüneburg

In der Nacht auf Freitag, gelangte ein Unbekannter gegen 03.05 Uhr in eine Bäckerei Vor dem Bardowicker Tore, hebelte dort mehrere Spinde auf und durchsuchte die Aufenthaltsräume. Das Vorgehen konnte durch eine Überwachungskamera festgehalten werden. Entwendet wurde jedoch vermutlich nichts. In der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen wurde die Scheibe eines Kosmetikstudios an der Stadtkoppel eingeschlagen und die Räume wurden betreten und durchsucht. Es wurde ein geringer Geldbetrag gestohlen.

Nachdem ein 54-jähriger Mann in einem Imbiss auf dem Kreideberg durch sein aggressives und störendes Verhalten auffällig wurde, sollte er durch den Inhaber des Hauses verwiesen werden. Da er dieser wiederholten Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Nachdem er vor die Tür gesetzt worden war, wurde er aufgefordert, den Bereich um den Imbiss zu verlassen. Da dieser unzählige Male wiederholte Platzverweis von ihm hartnäckig missachtet wurde, wurde er schließlich zur Polizeiwache verbracht und durfte seinen alkoholbedingten Rausch (2,61 %o) in einer Zelle ausschlafen.

Eine nicht besonders schlaue Idee hatte ein 26-jähriger Lüneburger am Samstagmorgen gegen 01.40 Uhr Am Sande. Nachdem ihm die Haustür ins Schloss gefallen war kam er auf die glorreiche Idee, die Feuerwehr zu rufen, da angeblich ein Topf mit Ravioli auf dem Herd kochen würde. Die Feuerwehr müsse aus diesem Grund die Tür öffnen. Als diese dann begann, die Tür in Augenschein zu nehmen, wurde ein Nachbar wach und öffnete die Tür mittels Türsummers. Der Herd war kalt und ein Topf stand nicht auf dem Herd. Die Kosten für den Schlüsseldienst konnte der Anrufer sicher sparen, die Kosten für den Feuerwehreinsatz und die zusätzlichen möglichen Kosten für das Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen sicher nicht.

Zu einer Vielzahl von polizeilichen Einsätzen und mehreren Strafanzeigen kam es in der Samstagnacht in einer Diskothek in der Goseburg. Es kam zu mehreren Körperverletzungen und Sachbeschädigungen.

Während der Fahrt mit dem Handy zu hantieren ist nicht erlaubt. Wenn dann der Fahrer dazu noch eine Alkoholkonzentration von 1,67 %o aufweist kann das nicht gutgehen. In der Samstagnacht gegen 03.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Lüneburger mit seinem Fahrzeug auf der Bleckeder Landstraße. Abgelenkt geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen geparkten Pkw, der wiederrum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 28.000,-EUR geschätzt. Der druckfrische Führerschein wurde sichergestellt.

In der Uelzener Straße kam es in der Samstagnacht zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Bei zwei Fahrzeugen wurde jeweils die Heckscheibe eingeschlagen. Bei Volgershall wurde ein Seitenspiegel eines Pkw abgerissen und bei einem weiteren Fahrzeug neben dem Außenspiegel auch der Mercedesstern entwendet.

Aufgrund der guten Arbeit eines Lüneburger Ladendetektives konnte am Samstag gegen 11.30 Uhr, ein 39-jähriger Hamburger mit polnischen Wurzeln beim Diebstahl von Brillen in einem Geschäft in der Gr. Bäckerstraße erwischt werden. Der Mann hatte Brillen im Gesamtwert von 3270,-EUR unter seiner Jacke versteckt.

Erneut kam es in Lüneburg zu einem räuberischen Diebstahl auf eine Tankstelle und erneut war eine Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße betroffen. Am Samstagabend gegen 21.47 Uhr betrat ein junger Mann den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. In einen mitgebrachten Beutel ließ er sich Bargeld füllen. Anschließend konnte er unerkannt entkommen. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze und hatte eine südeuropäische Erscheinung.

Über 24 Stunden ließen sich genervte Anwohner eine sog. Goa-Party mit extrem lauter bassintensiver Musik Vor dem Neuen Tore gefallen bevor in der Samstagnacht gegen Mitternacht jemand die Polizei um Hilfe bat. In einer ehem. Werkstatt konnten mehrere polizeibekannte Personen angetroffen werden, die die Musik schließlich deutlich leiser drehten.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr wurde ein 19-jähriger Lüneburger mit einem Pkw in der Goseburgstraße angehalten und kontrolliert. Der junge Fahranfänger pustete einen Alkoholwert von 1,16 %o und durfte seinen recht neuen Führerschein gleich wieder abgeben. Ein Strafverfahren wurde zusätzlich eingeleitet.

PK Lüchow

Pkw Diebstahl Im Laufe des 06.03.2020 wurde in Lüchow vom Parkplatz der Zulassungsstelle ein nicht zugelassener Pkw BMW entwendet. Der Wert des Pkw beläuft sich auf ca. 20000EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden am Ortseingang Lüchow Begrüßungsschilder der Samtgemeinde und Fenster und die Außenfassade des "Stones Fan Museum" u.a. mit den Schriftzügen "Feminismus oder Schlägerei" in weißer Farbe beschmiert.

Einbruch in eine Garage in Steine In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einer verschlossenen Garage ein Mofa, eine Stihl Motorkettensäge, 4 Audi Leichtmetallfelgen und diverses Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 4000EUR.

Spiegelklatscher zwischen Jabel und Güstritz- ein Beteiligter fährt weiter Am Nachmittag des 07.03.2020 touchieren sich zwischen Jabel und Güstritz die Außenspiegel eines Citroen Oldtimers und eines blauen Pkw (eventuell Mazda). Der Fahrer des blauen Pkw fährt jedoch weiter, während der andere mit seinem beschädigten Außenspiegel den Unfall bei der Polizei anzeigt.

Rollerfahrer überprüft Am Abend des 07.03.2020 wurde in Lüchow ein Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung des Rollers fiel auf, dass dieser nicht versichert ist und ein Kennzeichen eines anderen Rollers angebracht wurde.

Trunkenheitsfahrt mit 1,25 Promille Am Sonntagmorgen ist ein 65. Jähriger mit 1,25 Promille mit seinem Pkw in Gartow im Rahmen einer Verkehrskontrolle erwischt worden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

PK Uelzen

Körperverletzungen

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung Am Samstag, 07.03.2020, kommt es gegen 03:15 Uhr in einer Gaststätte am Schnellenmarkt zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes aus Suhlendorf. Dieser wird gemeinschaftlich durch einen polizeibekannten 27-jährigen Uelzener und einen polizeibekannten 19-jährigen Mann aus Bad Bevensen geschlagen. Das Opfer erleidet hierbei leichte Verletzungen und wird dem Helios-Klinikum Uelzen zugeführt. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Uelzen - Körperverletzung in der Gudesstraße Am Samstag, 07.03.2020, kommt es gegen 04:45 Uhr in der Gudesstraße in Höhe dortiger Gaststätten zu einer Körperverletzung. Hierbei ist ein 20-jähriger polizeibekannter Afghane durch einen bislang unbekannten Täter mit der Faust seitlich gegen den Kopf geschlagen worden.

Uelzen - Körperverletzung in der Scharnhorststraße Am Sonntag, 08.03.2020, kommt es gegen 02:15 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Gaststätte in der Scharnhorststraße. Hierbei schlägt der bislang unbekannte Täter dem 57-jährigen Uelzener zwei Mal gegen dessen Kopf. Zuvor habe der Täter bereits mit anderen Gästen des Lokals Streit gehabt.

Sachbeschädigungen Uelzen - Sachbeschädigung durch Zerstechen von Reifen

In dem Zeitraum vom 06.03.2020, 13:00 Uhr, bis 07.03.2020, 14:00 Uhr, kommt es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW auf dem Parkplatz der Pestalozzi Schule. Hierbei zersticht der bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines Firmenfahrzeuges des 54-jährigen Geschädigten aus Uelzen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 - 0

Verkehr

Uelzen - Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss Am 06.03.2020, gegen 14:15 Uhr, wird in der Straße Kroge im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass eine 38-jährige Frau aus Uelzen einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durchgeführter Urintest verläuft positiv auf THC. Gegen die 38-jährige Frau wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Trunkenheitsfahrt in Bad Bevensen Am Samstag, 07.03.2020, können Polizeibeamte gegen 23:15 Uhr einen PKW in der Röbbeler Straße stoppen, welcher den Beamten zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Eine Kontrolle des 36-jährigen Fahrzeugführers aus Barum führt zu einem Atemalkoholwert von 1,94 Promille. Im weiteren Verlauf wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen den 36-jährigen Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Trunkenheitsfahrt in Uelzen Am Sonntag, 08.03.2020, kontrollieren Polizeibeamte gegen 01:30 Uhr in der Lüneburger Straße einen PKW. Im Rahmen der Kontrolle des 38-jährigen polnischen Fahrzeugführers wird ein Atemalkoholwert von 1,19 Promille festgestellt. Im weiteren Verlauf wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen den 38-jährigen Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

