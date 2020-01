Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Mehrere beschädigte Fahrzeuge - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09.15 Uhr meldete sich ein Passant bei der Polizei und teilte mit, dass er mehrere beschädigte Pkw im Bereich der Rastatter Straße in Heidelberg festgestellt habe. Vor Ort konnten insgesamt 12 Fahrzeuge mit jeweils einem zerstörten Außenspiegel festgestellt werden. Die Fahrzeuge waren entlang der Lahrer Straße, beginnend beim Netto-Parkplatz, über die Freiburger Straße bis zur Rastatter Straße geparkt. Vermutlich wurden die Spiegel in der Nacht durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

