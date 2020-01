Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach

Rhein-Neckar-Kreis

Alkoholisierter PKW-Fahrer

Laudenbach (ots)

Da er er am frühen Sonntagmorgen einen VW-Fahrer auf der B 3 in Schlangelienien fahren sah, verständigte ein Zeuge die Polizei. Diese konnte den 60-jährigen alkoholisierten Fahrer schließlich gegen 03.20 Uhr in Heppenheim stoppen und einen Alkoholtest durchführen, der über 1,4 Promille ergab. Der 60-jährige musste anschließend mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein kam zu den Akten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell