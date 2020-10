Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Diebinnen unterwegs; Sersheim: Einbruch in Wohnhaus; Eberdingen: 24-Jährige geht auf 77 Jahre alte Frau los; Markgröningen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Ochsenbach: Diebinnen unterwegs

Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei noch unbekannten Täterinnen geben können, die am Mittwochnachmittag in Ochsenbach ihr Unwesen trieben. Gegen 17.45 Uhr klingelten die beiden etwa 16 Jahre alten Teenagerinnen an einem Wohnhaus in der Dorfstraße. Als ihnen eine Bewohnerin die Tür öffnete, gaben sie vor, für eine Hilfsorganisation Nahrungsmittelspenden zu sammeln. Hierauf holte die Frau zwei Packungen Nudeln aus der Küche. Während ihrer Abwesenheit blieb die Haustür einen Spalt offen stehen. Die beiden Unbekannten nahmen die Spende dann entgegen und gingen. Einen Tag später stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schlüssel, darunter zwei Fahrzeugschlüssel fehlten. Mutmaßlich nutzten die beiden jungen Frauen den unbeobachteten Moment und stahlen diese. Die Täterinnen hatten beide ihre braunen, langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Sie sind schlank und trugen dunkelblaue Mund-Nase-Bedeckungen mit einem Muster. Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Sersheim: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 11.30 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter ein Wohnhaus im Drosselweg in Sersheim heim. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und stieg dann ins Innere des Hauses ein. Diverse Zimmer und Möbel wurden durch den Unbekannten durchsucht. Mutmaßlich fand dieser jedoch nichts Stehlenswertes auf und machte sich ohne Beute wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Eberdingen: 24-Jährige geht auf 77 Jahre alte Frau los

Vermutlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands reagierte eine 24 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf eine 77-jährige Frau, die auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Haus der 24-Jährigen parkte, aggressiv. Als die Seniorin nach dem Parken aus ihrem Fahrzeug ausstieg, öffnete die jüngere Frau ein Fenster, schrie die 77-Jährige an und bewarf sie mit einem Kochtopfdeckel. Als sie sie schließlich auch verfolgte und auf der Straße einen Aschenbecher nach ihr warf, flüchtete die angegriffene Seniorin in eine nahegelegene Praxis. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die 24-Jährige in Gewahrsam und brachten sie anschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Markgröningen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Markgröningen verübte, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, noch Zeugen. Ein noch Unbekannter, der vermutlich einen LKW lenkte, stieß mutmaßlich beim Rangieren gegen den Zaun eines Firmengeländes. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

