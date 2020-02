Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer und einem leicht verletzten Beteiligten auf der Landstraße 191 bei Ribnitz-Damgarten, im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Sonntag, den 02.02.2020 gegen 10:20 Uhr kam es auf der L 191, auf Höhe Petersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein auf der Kreisstraße 5 aus Richtung Kuhlrade kommender 84-jähriger VW-Fahrer fuhr auf die L 191. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der L191 aus Richtung Sanitz kommenden 52-jährigen Dacia-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der beteiligte Fahrzeugführer des Dacia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der leichtverletzte 84-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten gebracht. Der schwerverletzte Dacia-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Rostock gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

