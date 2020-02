Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Raub in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 01.02.2020 gegen 15:30 Uhr besuchte der 42-jährige deutsche Geschädigte aus Berlin die Sportsbar in der Mühlenstraße in 18439 Stralsund. Dort sah er sich zusammen mit seinen Eltern und seiner Ehefrau das Fußballspiel der 1.FC Union gegen Borussia Dortmund an. Hierbei trug er eine Jacke des 1.FC Union Berlin. Zu selben Zeit befanden sich einige Fans des FC Hansa Rostock in der Sportsbar, um sich dort das Fußballspiel des FC Hansa Rostock gegen Bayern zwei anzusehen. Nachdem das Spiel zu Ende war, verließ der Geschädigte zusammen mit seiner Familie die Sportsbar. Sie begaben sich zum PKW des Geschädigten, welchen er im Knieperwall geparkt hatte. Die Fans des FC Hansa Rostock hatten die Sportsbar bereits eine Stunde zuvor verlassen. Auf ihrem Weg zum Fahrzeug trafen der Geschädigte und seine Familie wieder auf diese Fans. Als der Geschädigte in seinen PKW einsteigen wollte, trat einer der Fans an den Geschädigten heran und forderte die Herausgabe des Jacke. Als der Geschädigte dieses verweigerte, schlug ihn der unbekannte Täter mit der Faust gegen den Kopf. Als sich der Geschädigte wehrte und ihm seine Familie zu Hilfe kommen wollte, flüchtete der Täter in Richtung Olof-Palme-Platz. Anschließend informierte der Geschädigte über den Notruf die Polizei über den Sachverhalt. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund zum Einsatz gebracht. Diese konnten den Täter aber nicht mehr vor Ort feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell