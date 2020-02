Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Neuendorf (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am 01.02.2020, gegen 02.00 Uhr, kam es auf der L262, in Höhe der Ortslage Neuendorf, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der alleinbeteiligte 21-jährige deutsche Fahrer eines PKW BMW befuhr die L262 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Lubmin. Auf Höhe der o.g. Unfallstelle kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Graben. In der weiteren Folge überschlug sich der BMW und kam auf einem angrenzenden Grundstück auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei diesem Unfall wurden neben dem BMW ein Verkehrszeichen, eine Hecke, mehrere Bäume, ein Zaun und die Bankette beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Der aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald stammende BMW-Fahrer wurde leichtverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,68 Promille gemessen. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angewiesen und durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell