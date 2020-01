Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in der Universitäts-und Hansestadt Greifswald, LK Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 29.01.2020 um 16:10 Uhr, ereignete sich in der Wiesenstraße, auf Höhe der Hausnummer 67, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda fuhr vorwärts vom Grundstück (Parkplatz) der dortigen Sporthalle. Ein 9-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Gehweg in entgegengesetzter Richtung und als er auf Höhe der Wiesenstraße 67 war, kam es zur Kollision mit dem PKW. Die Mutter des Kindes war vor Ort, sie fuhr ebenfalls mit einem Fahrrad hinter ihrem Sohn. Der Junge wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht, da er eine leichte Knieprellung hatte. Er konnte das Klinikum aber bereits wieder verlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 250,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

